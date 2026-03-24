Cartagena firma acuerdo con bomberos de España para fortalecer su capacidad de respuesta ante crisis

Cartagena de Indias da un nuevo paso en la consolidación de su cooperación internacional en materia de gestión del riesgo y atención de emergencias. El Cuerpo Oficial de Bomberos del Distrito, en representación del director Jhony Pérez, firmó un memorando de entendimiento con Bomberos Búsqueda y Rescate de España, con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas mediante formación especializada y transferencia de conocimiento.

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El acuerdo fue oficializado en Málaga, España, durante una visita institucional encabezada por el director Pérez y una delegación de bomberos cartageneros, quienes sostuvieron encuentros técnicos con sus homólogos europeos para consolidar esta alianza estratégica.

La iniciativa tiene como objetivo avanzar hacia un acuerdo de cooperación técnica internacional que permita robustecer la preparación del cuerpo cartagenero en áreas clave como rescate técnico, gestión y coordinación en emergencias complejas, estandarización de procedimientos, seguridad del personal operativo y planificación de entrenamientos estructurado.

Bomberos Búsqueda y Rescate España es una organización reconocida mundialmente, integrada por bomberos profesionales del ámbito de las emergencias y la protección civil con amplia experiencia operativa en intervenciones tanto nacionales como internacionales.

Su labor más reconocida es la búsqueda técnica de personas sepultadas bajo los escombros en grandes catástrofes, empleando herramientas tecnológicamente avanzadas —como equipos de escucha, cámaras de búsqueda y sistemas de geolocalización— que permiten incrementar la eficacia y salvar vidas.

Han participado activamente desde la emergencia hasta la fase de recuperación, restableciendo servicios esenciales y apoyando el desarrollo de las comunidades afectadas en desastres naturales y situaciones de socorro como las inundaciones de la DANA en Valencia, España (2024); los terremotos de Marruecos y Siria en 2023; y la explosión del Puerto de Beirut en 2022.

Detalles del acuerdo Cartagena - España

Según lo establecido en el memorando, ambas instituciones trabajarán en la definición de objetivos estratégicos del programa de cooperación, el alcance técnico y metodológico de las formaciones, así como en la construcción de un cronograma de ejecución por fases.

Asimismo, se evaluarán las necesidades logísticas y operativas requeridas para garantizar la implementación efectiva del proyecto, bajo un marco institucional sólido y sostenible en el tiempo.

Este proceso se fundamenta en principios de transferencia de conocimiento, fortalecimiento institucional, reciprocidad técnica y cooperación solidaria, promoviendo un intercambio bidireccional de experiencias que permitirá enriquecer tanto a los bomberos de Cartagena como a sus pares españoles.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se destaca la importancia de este acuerdo como una apuesta por elevar los estándares de respuesta ante emergencias en la ciudad, especialmente, en un contexto de crecimiento urbano y aumento de riesgos asociados.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró la firma del memorando y destacó su impacto en la seguridad de los ciudadanos. “Este acuerdo representa un paso firme hacia la modernización de nuestro Cuerpo de Bomberos. Apostarle a la formación, al intercambio internacional y a la transferencia de conocimiento es garantizar una mejor capacidad de respuesta ante cualquier emergencia. Cartagena merece instituciones cada vez más preparadas y a la altura de los desafíos actuales”, afirmó el mandatario distrital.

Con este memorando, Cartagena reafirma su compromiso con la gestión integral del riesgo y la construcción de alianzas internacionales que contribuyan a proteger la vida y el bienestar de sus habitantes.