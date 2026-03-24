CAR impone sanción superior a $100 millones por masacre de frailejones en Boyacá

Saboyá

Bajo el lema “Quien la hace, la paga”, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció una sanción ejemplar contra dos particulares responsables de la destrucción de frailejones y ecosistemas de páramo en el municipio de Saboyá.

La autoridad ambiental impuso multas que superan los 100 millones de pesos, además de la obligación inmediata de sembrar 550 árboles de especies nativas y garantizar su mantenimiento durante tres años.

Los hechos ocurrieron en la vereda Monte de Luz, dentro del páramo Iguaque Merchán, donde, según la CAR, se evidenció el uso de maquinaria pesada para el arado, la tala de al menos 247 frailejones y la destrucción de cobertura vegetal en cerca de 25 hectáreas, con el fin de adelantar cultivos de papa.

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El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, fue enfático al señalar que “destruir el páramo en la jurisdicción de la CAR sale muy caro, no es una advertencia, es una realidad”, al tiempo que advirtió que no se permitirá poner en riesgo la seguridad hídrica de la región.

La zona intervenida hace parte de la Reserva Forestal Regional de los Páramos de Telecom y Merchán, declarada desde 1999, lo que agravó la sanción, en el marco de la nueva metodología de compensaciones ambientales implementada en 2025, la cual endurece las medidas frente a este tipo de afectaciones.

Además de la multa económica, los responsables deberán restaurar el área afectada mediante la siembra de especies como mano de oso, arrayán, aliso, mortiño, chilco, tuno, sietecueros y encenillo, bajo lineamientos técnicos que garanticen una cobertura vegetal mixta.

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Desde la CAR reiteraron que estas acciones buscan no solo sancionar el daño ambiental, sino también recuperar un ecosistema clave para la regulación del agua, dado el papel fundamental que cumplen los frailejones en la retención y distribución del recurso hídrico.

“ Aquí no se paga y se olvida”, concluyó Ballesteros, al insistir en que los sancionados deberán cumplir estrictamente con la restauración y mantenimiento de las especies sembradas.