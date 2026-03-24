Campaña de Luis Murillo alerta por hallazgo de armas durante recorrido del candidato en Buenaventura

La seguridad de los candidatos presidenciales sigue siendo una de las preocupaciones, ante el orden público del país y las amenazas de los grupos armados en los territorios.

Un claro ejemplo de este riesgo, lo denunció la campaña de Luis Gilberto Murillo, quienes alertaron por el hallazgo de armamento, durante un recorrido que realizó el candidato en el Distrito Especial de Buenaventura.

Las autoridades incautaron 1 pistola calibre 9 mm, 1 proveedor y 7 cartuchos, en una zona que es alta influencia del Grupo Delictivo Organizado “Los Espartanos”.

Alertan por la seguridad de los candidatos

Tras este incidente, los integrantes de la campaña de Luis Gilberto Murillo advierten sobre desafíos de seguridad que atraviesan los candidatos presidenciales en los territorios, que históricamente han sido olvidados.