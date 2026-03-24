Paloma Valencia pide a la Corte aclarar alcance de fallo pensional: “Quieren apoderarse del ahorro”

La candidata presidencial le pidió a la Corte que aclare el fallo que suspende la Reforma Pensional y que se defina si los $25 millones tendrán que ser entregados.

La senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, pidió a la Corte Constitucional aclarar el alcance del fallo que suspendió la entrada en vigencia de la Reforma Pensional. Según explicó, el objetivo es definir si los fondos privados deben transferir recursos al régimen público.

De acuerdo con Valencia, el Gobierno estaría intentando utilizar el único artículo vigente de la reforma para exigir la entrega de cerca de $25 billones en menos de 15 días. La candidata advirtió que esta medida generaría dudas jurídicas pues, según ella, ya existirían advertencias del Banco de la República, diciendo que eso es “ilegal”.

“Quieren apoderarse del ahorro de los trabajadores a toda costa”, afirmó la congresista, quien además señaló que de expedirse un decreto en ese sentido presentaría acciones legales inmediatas: “si publican el decreto, lo demandaremos de inmediato”.

Finalmente, cuestionó que el eventual traslado de recursos se dé en medio del contexto electoral. “Quieren una caja billonaria durante las elecciones. ¿Están desesperados por impulsar a Iván Cepeda? ¿Les preocupó que se estancó en las encuestas?”, afirmó.

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