Camilo anuncia su gira mundial más ambiciosa: “Camilo Worldwide Tour 2026”
El cantautor colombiano llevará su música a más de 15 países, desde Europa hasta Sudamérica, en la gira más extensa de su carrera
El ícono musical colombiano Camilo anunció su gira más ambiciosa hasta la fecha: el “Camilo Worldwide Tour 2026”. La gira comenzará en junio de 2026 en España y concluirá en diciembre del mismo año en Colombia, marcando un recorrido histórico para el cantautor.
Durante esta gira, los seguidores tendrán la oportunidad de descubrir nueva música y adelantos de su quinto álbum de estudio, previsto para 2026. Las letras de Camilo, vulnerables y cercanas, se construyen sobre una filosofía que define su carrera y su comunidad: el Amor como Revolución.
Este proyecto promete mostrar una evolución artística marcada por la versatilidad que caracteriza a Camilo, reflejada en sus colaboraciones con artistas de talla internacional como Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kany García, Ricardo Montaner, Morat, Los Ángeles Azules, Myke Towers, Pedro Capó y Manuel Carrasco, entre muchos otros.
El “Camilo Worldwide Tour 2026” incluye fechas destacadas como Tenerife, Londres, París, Milán, Berlín y Ámsterdam en Europa; una extensa gira por México con más de diez ciudades; presentaciones en el Caribe y Estados Unidos con paradas en Puerto Rico, República Dominicana, Miami, Orlando, Chicago y Nueva York; y finalmente, una serie de conciertos en Sudamérica, que abarcan Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Con más de 121 millones de seguidores globales, más de 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea.
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Su autenticidad y cercanía con el público lo han convertido en un referente de la nueva generación de cantautores, capaz de llenar estadios y conectar con audiencias diversas en todo el mundo.
El cierre de la gira en Bogotá, Colombia, el 12 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, donde Camilo celebrará junto a su tierra natal el final de un recorrido que reafirma su lugar en la historia de la música latina.