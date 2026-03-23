“La pista es muy corta”: concejal de Putumayo advierte posible causa del accidente de avión Hércules

El concejal de Puerto Leguízamo, Putumayo, Robinson Ortiz, entregó detalles de primera mano sobre el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en la mañana de este lunes en zona rural del municipio. Según relató, la aeronave despegó hacia las 10:30 a. m. con más de un centenar de ocupantes a bordo, entre tripulantes, militares y, presuntamente, algunos civiles.

De acuerdo con versiones preliminares recogidas en el lugar, el cabildante aseguró que “al avión le faltó pista”, lo que habría incidido en la emergencia. Testigos indicaron que la aeronave no logró tomar suficiente altura, “sobrevoló un poco y chocó con una antena al final de la pista”, tras lo cual se precipitó a tierra.

El siniestro ocurrió en el sector de Caucayal, a unos 2,5 kilómetros del casco urbano, en una zona de difícil acceso. “Es una trocha, los carros casi no pueden entrar”, explicó Ortiz, quien añadió que los organismos de socorro han tenido que abrir camino con motosierras y hachas para llegar al lugar del accidente.

En medio de la emergencia, varias personas lograron ser evacuadas con vida y trasladadas a centros asistenciales, mientras continúan las labores de rescate. “Las ambulancias corren y siguen sacando heridos”, señaló el concejal, en medio de la angustia que vive la comunidad.

Ortiz también advirtió sobre las condiciones del aeropuerto local y fue enfático en que “Leguízamo tiene una pista muy corta”, de aproximadamente 1.200 metros, lo que sería insuficiente para aeronaves de gran tamaño como el Hércules. “Una pista corta y un avión muy grande y muy cargado”, insistió.

El concejal pidió al Gobierno nacional priorizar la ampliación del aeropuerto y anunció la realización de un consejo de seguridad extraordinario. “Para que haya solución a estos temas, tienen que pasar cosas como esta”, concluyó.