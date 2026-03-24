Avanza construcción de la calle San Luis, en el barrio Escallón Villa

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue con la transformación vial de Cartagena, conectando sectores estratégicos que permanecían en el olvido. Gracias a ello, hoy avanza a gran ritmo la construcción de la calle San Luis, en el barrio Escallón Villa, muy cerca de Los Calamares, que mejorará la movilidad y contribuirá a descongestionar la intersección semafórica de Los Ejecutivos.

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La obra contempla 480 metros lineales de pavimento en concreto rígido, con un ancho promedio de 6 metros. A la fecha, ya se han fundido 200 metros de vía y 200 metros de andenes, consolidando un avance cercano al 40 %. Además, se construyen dos bocacalles que suman 65 metros lineales adicionales, ampliando el impacto de la intervención.

El proyecto no solo incluye pavimentación. También se ejecutan 280 metros lineales de nuevo sistema de alcantarillado, garantizando condiciones hidráulicas adecuadas para decenas de familias que antes no las tenían, y mayor durabilidad de la vía. Se trata de una intervención integral que fortalece tanto la movilidad como los servicios básicos del sector.

Esta nueva conexión permitirá consolidar otra unión entre la Avenida del Consulado y el barrio Los Calamares a la altura del semáforo de Los Ejecutivos, facilitando una salida más rápida hacia La Campiña y sectores aledaños, y funcionando como vía alterna para aliviar la carga vehicular en esa intersección.

Impacto social y generación de empleo

Más de 400 familias se benefician directamente con esta obra, que transforma su entorno y mejora su calidad de vida. Además, el proyecto genera 24 empleos directos, dinamizando la economía de las familias cartageneras y ratificando que cada obra pública también es una oportunidad de ingreso y desarrollo.

La vecina y líder comunal del barrio, Derlis Luján, , expresó su agradecimiento: “Esta es una obra que esperábamos hace muchísimos años, décadas. Hoy vemos cómo se está haciendo realidad y le damos gracias al alcalde Dumek por tenernos en cuenta. Esta calle no solo mejora la movilidad, mejora nuestra vida y la de nuestros hijos”.

La obra tiene proyectada su terminación y entrega a finales de abril, consolidándose como otra intervención estratégica que demuestra que la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue dando respuestas concretas a las necesidades de las comunidades.