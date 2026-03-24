Así va la inversión de $80 mil millones en tres colegios de Bucaramanga: El empréstito de Cárdenas

Bucaramanga

A propósito de la nueva solicitud de empréstito que tiene la alcaldía de Bucaramanga por más de 500 mil millones de pesos para dos obras, una de movilidad y otra la modernización de la red semafórica, se entregó un balance de la inversión de los 80 mil millones de pesos de un empréstito que solicitó el exalcalde Juan Carlos Cárdenas para obras de infraestructura en tres colegios de la capital santandereana.

Los colegios a intervenir con estos recursos eran el Santander, Inem y el Dámaso Zapata, de acuerdo con Carlos Javier Méndez, subsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, se avanza en el convenio interadministrativo con Findeter que es quien tiene el dinero.

En el caso del colegio Santander, informó Méndez que "vamos a invertir aproximadamente 12 mil millones de pesos en su primera etapa, vamos a intervenir las tres placas deportivas. Vamos a mejorar la impermeabilización de todas las cubiertas. De igual manera, mejoraremos el acceso de movilidad para el Coliseo y auditorio y la batería sanitaria de estos sitios".

En el colegio Dámaso Zapata se iniciaron los estudios y diseños del auditorio de la institución y en el Inem, “en este momento Findeter se encuentra en la elaboración de los pliegos de condiciones para el inicio del proceso de contratación. Y así dar inicio en este semestre la intervención”.