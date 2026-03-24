Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 24 de marzo 2026: Nueva alza en los precios

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha anunciado el precio para el comercio de dólares en el país durante la apertura de la cuarta semana de marzo de 2026.

Según esta entidad, la tasa de cambio nominal es el valor de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, generalmente el dólar estadounidense, ya que esta es la divisa utilizada en la mayoría de las transacciones internacionales. En términos simples, indica cuántos pesos colombianos se deben pagar por un dólar.

El Banrep también menciona que, cuando la tasa de cambio aumenta, se habla de una depreciación del peso, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor y se necesitan más pesos para comprar un dólar.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 24 de marzo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.704,87 pesos (COP) para este martes 24 de marzo de 2026. Esto representa un aumento respecto al último informe que se había recolectado ($3.692,48 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país, para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,660 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

: 3,660 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Medellín: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cali: 3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,670 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,670 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

A inicios de febrero de 2026 el Banco de la República anunció el incremento de las tasas de interés en 100 puntos básicos hasta el 10.25%. El objetivo de esta medida es mantener la inflación del peso cercana a un promedio económico estable (en torno al 3% anual, con un rango de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o abajo) para asegurar la confianza de la ciudadanía e inversores extranjeros en la adquisición de bienes y servicios.

Téngase en cuenta que, para enero de este año, la inflación en el país tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó su cuarto aumento más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos de cada enero) y fija la estadística final de inflación acumulada del 5.35%. Ante estas presiones, se siguen discutiendo las medidas necesarias para mantener una economía local estable.

También cabe acotar que las tensiones internacionales están afectando la economía mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente.

El cierre del estrecho de Ormuz es uno de los principales detonantes de este problema comercial que puede afectar incluso a Colombia.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: