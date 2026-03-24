Armada capturó a presunto integrante del Clan del Golfo en El Carmen de Bolívar

En desarrollo de operaciones de control territorial y fortalecimiento de la seguridad, tropas de la Armada de Colombia, adscritas a la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Fuerza Naval del Caribe, lograron la captura de un sujeto conocido con el alias de “Suzuki”, quien era requerido por las autoridades judiciales por el presunto delito de concierto para delinquir agravado.

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El procedimiento se realizó en el municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, como parte de las acciones que adelanta la Institución para contrarrestar el accionar de las estructuras criminales en la región.

La operación fue realizada de manera coordinada con unidades de la Policía Nacional, mediante una diligencia de registro y allanamiento efectuada en el barrio Mateo Gómez, donde fue capturado alias “Suzuki”, señalado de ser el presunto cabecilla de zona de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” del Grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”.

De acuerdo con información de inteligencia, este individuo sería el responsable de direccionar actividades delictivas en el departamento de Bolívar, especialmente en la subregión de los Montes de María. Allí, presuntamente, mantenía presencia criminal, coordinaba líneas de abastecimiento y dinamizaba acciones extorsivas contra comerciantes y ganaderos de la región.

Así mismo, alias “Suzuki” al parecer contaría con una trayectoria criminal superior a diez años dentro de esta organización, llegando incluso a figurar en años anteriores en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar su respectivo proceso judicial.

Con este resultado, la Armada de Colombia, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, continúa debilitando las estructuras criminales que delinquen en la región Caribe, reafirmando su compromiso con la seguridad, la tranquilidad de las comunidades y la protección del territorio nacional.