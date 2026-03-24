Antioquia izó su bandera en solidaridad con los soldados fallecidos en Puerto Leguízamo

Antioquia

La Administración Departamental ha decidido mediante este gesto, unirse con respeto al dolor por el que atraviesan las familias de las víctimas y a las instituciones de la Fuerza Pública (Ejército Nacional de Colombia, Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía de Colombia), reconociendo el servicio de quienes perdieron la vida en el accidente aéreo.

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se ha pronunciado ante esta situación en su red social X: "El pueblo antioqueño llora a los que ya no están con nosotros y envía un mensaje fraterno a sus familias“.

La Gobernación de Antioquia, reitera su acompañamiento a las familias de los fallecidos y reconoce el luto nacional que honra la memoria de quienes decidieron dedicar su vida a la protección del país y sus ciudadanos.