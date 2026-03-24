Ana Palacio critica la “diplomacia novedosa” de EE.UU. en Irán y aboga por un consenso europeo

Ana de Palacio critica la “diplomacia novedosa” de EE.UU. en Irán y aboga por un consenso europeo

La exministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, ofreció en 6AM W de Caracol Radio una reflexión sobre la actual situación geopolítica, destacando la crisis con Irán, el papel de Estados Unidos y Europa, y las prioridades de la política exterior española.

Palacio calificó la situación de conflicto como un “agujero negro” que atrae más conflicto e intervenciones, subrayando la dificultad de predecir su evolución. Hizo hincapié en la “situación novedosa” de la diplomacia estadounidense en relación con Irán, diferenciándola de formas clásicas. Mientras que en América Latina, Estados Unidos recurre más a la diplomacia tradicional con el secretario de Estado al frente. En el caso de Irán se observan “negociadores amigos del presidente” provenientes del mundo de los negocios.

Al ser consultada sobre la postura de España en el conflicto, Palacio aclaró la participación de su país en la guerra de Irak durante su gestión. Enfatizó que España envió un buque hospital y participó en la reconstrucción, pero “no participó en ninguna fase ofensiva”.

Respecto a sus prioridades si ocupara un cargo actual en la política exterior, Palacio comentó tres puntos clave. En primer lugar, abogó por una “mayor presencia en América Latina”, señalando que España se ha “desdibujado” de la región en los últimos años. Su segunda prioridad sería “buscar un consenso entre los europeos”, evitando el disenso. Finalmente, la ministra instó a “batallar” para que Estados Unidos, que es mucho más que la Casa Blanca y el entorno del presidente", recuperara el concepto de aliado, que considera “traspapelado”.

Sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Palacio recordó que su misión está en el Atlántico y que es una organización defensiva. Aunque se han realizado operaciones fuera de la zona, estas han sido consensuadas y no ofensivas.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio.

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