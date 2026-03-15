¡De Medellín a Europa! El colombiano que será homenajeado en la Cumbre Mundial del Tango

El tango también se baila con acento colombiano. El bailarín y maestro Johnny Blandón, fundador de la academia El Candombe en Medellín, será uno de los homenajeados en la Cumbre Mundial del Tango que se realizará en Granada, un reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la difusión de este género en distintos escenarios del mundo.

En A Vivir Que Son Dos Días, Johnny Blandón recordó que su relación con el tango comenzó desde muy niño. La influencia de su familia, y especialmente de su abuelo que también bailaba este género, lo acercó a este universo cuando apenas tenía ocho años, un primer paso que terminaría marcando su vida profesional.

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A lo largo de más de dos décadas, Johnny Blandón ha construido una trayectoria que lo ha llevado a presentarse en escenarios de distintos países, formando nuevas generaciones de bailarines y promoviendo el tango desde Medellín hacia el mundo. Su academia, tiene 27 años de historia y se ha convertido en un espacio clave para que jóvenes colombianos encuentren en este baile una forma de expresión artística y una oportunidad de proyección internacional.

En la cumbre, Johnny Blandón no estará solo. El bailarín viajará acompañado por cinco parejas de su academia para presentar un espectáculo que muestra cómo el tango también se vive y se interpreta desde Colombia, con una identidad propia dentro de una tradición profundamente arraigada en América Latina.

De cara a futuras ediciones del encuentro, los organizadores junto a Jhony han buscado la posibilidad de realizar la Cumbre Mundial del Tango en Medellín, una ciudad considerada desde hace décadas como una de las capitales del tango en América Latina.