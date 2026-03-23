“No hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”: MinDefensa sobre accidente aéreo

ORDEN PÚBLICO

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que no hay indicios de que el accidente de una aeronave tipo C-130 Hércules, con matrícula FAC 1016, hubiera sido provocado por grupos al margen de la ley.

Sánchez se pronunció al término de una reunión de la cúpula militar y policial sobre el siniestro aéreo.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Entre tanto, informó que el material bélico que se transportaba en el avión explotó y que, por eso, en los videos se escuchaba el sonido de su detonación.

“Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales”, afirmó el ministro de Defensa.

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También envió un mensaje a las familias de los uniformados que iban en la aeronave:

“Desde el sector Defensa expresamos nuestra solidaridad con las familias de cada uno de nuestros militares y policías, y hemos activado todos los protocolos de acompañamiento y apoyo en este difícil momento”.

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes festivo, 23 de marzo, en el municipio de Puerto Leguízamo, luego de que el avión despegara del aeropuerto de esa población con destino a Puerto Asís.

Según la Fuerza Aeroespacial, “la aeronave despegó a las 09:54 horas, cubriendo la ruta Puerto Leguízamo–Puerto Asís, en cumplimiento de una misión de transporte de tropa y carga”; posteriormente, se precipitó a tierra.

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