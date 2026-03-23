Procuraduría confirmó que se activó la red hospitalaria en Puerto Asís, Mocoa, Neiva y Florencia

ORDEN PÚBLICO

La Procuraduría General de la Nación confirmó que se activó la red hospitalaria, que incluye centros asistenciales en Puerto Asís, Mocoa, Neiva y Florencia, para atender a los heridos del accidente aéreo que se registró a 700 metros del aeropuerto del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo).

La prioridad es brindar a los lesionados de manera inmediata, la atención médica y especializada que requieran.

Además, desde el Puesto de Mando Unificado se solicitó a las entidades y empresas privadas que puedan apoyar “con el transporte aéreo de medicamentos hasta el lugar del siniestro y el traslado de los heridos hasta los centros hospitalarios habilitado”.

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Igualmente, por orden del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, la Regional de Putumayo participó en el PMU que se realizó en Mocoa para atender la emergencia que generó el siniestro aéreo.

“Desde el PMU se están coordinando las acciones de primeros auxilios a los ocupantes de la aeronave, así como se garantiza el traslado de medicamentos y equipos médicos desde Mocoa hasta el sitio donde cayó el avión, y retirar del lugar a los uniformados heridos en el menor tiempo posible”, señaló el Ministerio Público.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en el avión Hércules accidentadoviajaban 11 tripulantes y 114 militares. Hasta el momento, se reportan 77 heridos rescatados, según un balance preliminar.