Fuerzas Militares despliegan 7 aeronaves para atender emergencia por accidente aéreo en Putumayo

ORDEN PÚBLICO

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó que se dispuso de siete aeronaves para atender la emergencia que generó el accidente aéreo en Puerto Leguízamo (Putumayo).

Según informó la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ordenó que las siguientes aeronaves se encarguen de atender a los lesionados de manera inmediata:

King Air medicalizado, C-130 con capacidad para 50 camillas, C-295 con 24 camillas, helicóptero UH-60 medicalizado y una comisión de médicos para la atención de los heridos.

Entre tanto, la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional dispuso de tres aeronaves adicionales para apoyar las labores de evacuación.

Además, hombres de la Fuerza Naval de la Amazonía de la Armada Nacional están apoyando las labores de rescate en la zona.

Policía Nacional

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, también se solidarizó con la tragedia que enluta a Colombia.

Uniformados de la Policía están apoyando las labores de rescate y las labores judiciales.

“Lamento profundamente el trágico accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo (Putumayo), mientras transportaba uniformados de nuestra Fuerza Pública. Todas nuestras capacidades están dispuestas para apoyar las labores en el lugar, la atención a los afectados y el desarrollo de la investigación correspondiente. Hoy el dolor es de todos. Desde la Policía Nacional acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de quienes resultaron afectados, así como a nuestros compañeros de la Fuerza Pública. En este momento, el país requiere prudencia, respeto y unión. Nuestras oraciones están con ellos”, afirmó el general Rincón.