“Las condiciones de los nevados cada vez serán más impactantes”: Gobernación del Tolima

En dialogo con Caracol Radio Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, se refirió a la compleja situación que enfrenta el Nevado de Santa Isabel ubicado en el norte del Tolima el cual ha perdido según el IDEAM el 99% de su glaciar.

“En el departamento del Tolima ya sentimos los efectos del cambio climático, nosotros tenemos condiciones extremas, en el 2024 tuvimos un mega incendio y en estos momentos no nos para de llover desde el mes de octubre, todo esto llevará a una escases de agua en un largo plazo”, dijo Andrea Mayorquín.

Mayorquín resaltó que el espesor del glaciar era cercano a los 20 metros y en el estudio realizado se logró verificar que solo tiene un metro “En el 2025 los efectos adversos no fueron tan fuertes porque en el departamento hemos tenido lluvias y las temperaturas han sido bajas, lo que permitió que el deshielo haya bajado su velocidad”.

La directora de Gestión del Riesgo del Tolima advirtió que una de las preocupaciones que existen es que para el segundo semestre del año se prevé el fenómeno del niño, lo que podría nuevamente aumentar la temperatura y acelerar el deshielo.

“Hemos venido trabajando en conjunto con varias estrategias, hacemos parte de la mesa de cambio climático, pero aquí lo que nos damos cuenta es que en el Tolima estamos sintiendo muy fuerte estos escenarios y que va a hacer cada vez más impactante”, resaltó.

Según el IDEAM, las actuales condiciones climáticas de aumento de temperatura ambiente y la reducción de las precipitaciones sólidas (Nieve y Granizo), así como su relativa baja altitud (cumbre 4.900 m.s.n.m) no permiten más su existencia.

El Nevado de Santa Isabel ha perdido cerca del 99% de la superficie glaciar desde mediados del siglo XIX (Hacia 1.850), solo entre febrero del 2024 y enero de 2025, su área se redujo en un 31%.

El llamado de atención de las autoridades del Tolima

Según Andrea Mayorquín, desde el Tolima se han liderado iniciativas como el Primer Encuentro Suramericano de la Cordillera de los Andes en el que participaron representantes de Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

“Hay una acción popular que declaró como sujeto de derechos al Parque Nacional Natural de los Nevados que nos ha llevado a tomar acciones en la protección de esta zona. Cada una de las entidades tiene unos compromisos, desde la Gobernación del Tolima venimos cumpliendo desde diferentes dependencias”, manifestó Mayorquín.

La funcionaria finalmente mencionó que en el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 se tienen metas de inversión para fortalecer el trabajo con las comunidades y las autoridades de los departamentos vecinos en beneficio de la sostenibilidad ambiental de la región.