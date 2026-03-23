James Winkles viajó desde Inglaterra para dar el sí pero encontró la muerte en el mar

Lo que debía ser el capítulo más feliz en la vida de James Winkles terminó en una tragedia que hoy enluta no solo a una familia en el Reino Unido, sino a todo el sector turístico de Cartagena. El joven británico, de apenas 23 años, no llegó a la ciudad como un turista cualquiera; llegó con la ilusión de un prometido que estaba a pocos días de dar el “sí, acepto”.

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James había planeado cada detalle de su boda en Cartagena de Indias, el destino que él y su pareja eligieron por su romanticismo y magia. Sin embargo, el destino tenía preparado un camino diferente y cruel este puente festivo.

El último chapuzón en El Laguito

La tragedia ocurrió este domingo 22 de marzo. James decidió disfrutar de un baño de mar en las playas del sector de El Laguito, una zona que por estos días ha registrado fuertes oleajes y corrientes peligrosas debido a los vientos alisios.

Según relatos de testigos y el reporte oficial de los organismos de socorro, James fue sorprendido por una corriente de resaca que lo arrastró mar adentro. A pesar de su juventud y su buena condición física, la fuerza del agua lo superó. Aunque los salvavidas lograron rescatarlo y trasladarlo de urgencia a un centro asistencial, los médicos confirmaron lo que nadie quería escuchar: James ingresó sin signos vitales.

Un sueño interrumpido

En lugar de flores blancas y música de ceremonia, hoy la familia de James enfrenta los trámites de repatriación y el dolor de una pérdida irreparable en suelo extranjero. La playa de El Laguito, que debió ser un lugar de recuerdos fotográficos para su álbum de bodas, se convirtió en el escenario de su partida.

Este lamentable hecho ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad en las playas de Cartagena. Las autoridades han reiterado el llamado a los bañistas, especialmente a los extranjeros que desconocen el comportamiento del mar Caribe, a respetar las banderas de advertencia.

¿Quién era James Winkles?

James era mucho más que una cifra en las estadísticas de accidentes en el mar. En su natal Inglaterra, se destacaba como un joven vital, amante de la vida al aire libre y, sobre todo, un apasionado del críquet. Formaba parte activa del Bugbrooke Cricket Club, donde era reconocido por su carisma y su espíritu deportivo.

Sus amigos lo describen como un hombre lleno de energía, con un futuro brillante y una sonrisa que contagiaba a todos en el campo de juego. Esa misma energía fue la que lo trajo al Caribe colombiano, donde esperaba celebrar su unión matrimonial rodeado de sus seres queridos, quienes realizaron el viaje transatlántico junto a él para ser testigos de su felicidad.

James Winkles regresará a casa, pero no de la mano de su esposa como lo soñó, sino como un recuerdo doloroso de cómo la vida puede cambiar en un segundo frente a la inmensidad del mar.