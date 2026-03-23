¿Es Millonarios el que mejor juega? El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2026 00:00:00 51:40 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de James Rodríguez y los minutos que jugó con el Minnesota United ante el Seattle. César dijo: “La gente en el correo se está quejando del técnico del Minnesota por no haber metido a James Rodríguez en un partido que era ideal para el jugador. Entró y la hizo muy bien, solo jugó 30 minutos”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo estoy muy tranquilo, porque creo que lo están llevando como en el León y así le fue bien. Fue un inicio muy similar al del equipo mexicano, no me siento intranquilo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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