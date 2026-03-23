El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la situación de James Rodríguez en el Minnesota United.
¿Es Millonarios el que mejor juega? El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de James Rodríguez y los minutos que jugó con el Minnesota United ante el Seattle. César dijo: “La gente en el correo se está quejando del técnico del Minnesota por no haber metido a James Rodríguez en un partido que era ideal para el jugador. Entró y la hizo muy bien, solo jugó 30 minutos”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo estoy muy tranquilo, porque creo que lo están llevando como en el León y así le fue bien. Fue un inicio muy similar al del equipo mexicano, no me siento intranquilo”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube