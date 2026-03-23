Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 mar 2026 Actualizado 20:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la situación de James Rodríguez en el Minnesota United.

ST PAUL, MINNESOTA - MARCH 22: James Rodriguez #10 of Minnesota United FC controls the ball whilst under pressure from Cristian Roldan #7 of Seattle Sounders during the MLS match between Minnesota United FC and Seattle Sounders FC at Allianz Field on March 22, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images) / David Berding

ST PAUL, MINNESOTA - MARCH 22: James Rodriguez #10 of Minnesota United FC controls the ball whilst under pressure from Cristian Roldan #7 of Seattle Sounders during the MLS match between Minnesota United FC and Seattle Sounders FC at Allianz Field on March 22, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images)
¿Es Millonarios el que mejor juega? El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2026

¿Es Millonarios el que mejor juega? El Pulso del Fútbol, 23 de marzo de 2026

00:00:0051:40
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de James Rodríguez y los minutos que jugó con el Minnesota United ante el Seattle. César dijo: “La gente en el correo se está quejando del técnico del Minnesota por no haber metido a James Rodríguez en un partido que era ideal para el jugador. Entró y la hizo muy bien, solo jugó 30 minutos”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo estoy muy tranquilo, porque creo que lo están llevando como en el León y así le fue bien. Fue un inicio muy similar al del equipo mexicano, no me siento intranquilo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir