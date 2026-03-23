DIAN incauta dos vehículos de alta gama en Cartagena

En un operativo de control y fiscalización realizado en las terminales portuarias de Cartagena, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) logró la aprehensión de dos vehículos de lujo que pretendían ingresar al país sin cumplir con los requisitos legales exigidos.

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El operativo, liderado por la Dirección de Gestión de Aduanas, permitió identificar que los vehículos de alta gama presentaban graves inconsistencias en su documentación de origen y en los soportes de pago de aranceles, configurándose así una modalidad de contrabando técnico.

Según el reporte oficial de las autoridades, el valor comercial de estas dos unidades supera los 2.100 millones de pesos. Esta cifra convierte la acción en una de las incautaciones de vehículos más costosas realizadas en lo que va del año en la capital de Bolívar.

“Estos controles hacen parte de la estrategia nacional para proteger la economía del país y garantizar que toda mercancía que ingrese por el puerto de Cartagena lo haga bajo la legalidad y el pago correcto de impuestos”, señalaron fuentes de la institución.

Investigación en curso

Mientras los vehículos permanecen bajo custodia de la DIAN en un depósito autorizado, las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar a los responsables de este cargamento. Se está verificando si detrás de esta importación irregular existe una red dedicada al contrabando de vehículos de lujo procedentes del exterior.

La DIAN reiteró que durante este puente festivo se han intensificado los operativos de vigilancia en las zonas portuarias y carreteras de la región Caribe para frenar el flujo de mercancías ilegales que afectan al comercio nacional.