Nuevas protestas este sábado para exigir el desmonte del peaje de Turbaco

La tensa calma que se vivía en Turbaco terminó por romperse luego de conocerse un reciente pronunciamiento del Invías que generó indignación entre los líderes regionales. Este sábado, 18 de abril, a partir de las ocho de la mañana el Comité No Más Peajes regresará a las vías para reclamar un compromiso real del Gobierno Nacional frente al retiro de las estructuras que afectan la economía de miles de ciudadanos en el norte de Bolívar.

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La chispa que encendió esta nueva jornada de movilizaciones fue la respuesta de la entidad estatal que cayó como un balde de agua fría entre los manifestantes al advertir que en pleno proceso de recepción de la vía no existe certeza sobre el futuro de la estación de Turbaco. El organismo manifestó que el plan de acción sigue sin definirse afectando no solo a este municipio sino también a otras cinco casetas en la región Caribe lo que la comunidad interpreta como una falta de voluntad política para cumplir con el desmonte esperado.

Ante esta situación los voceros de la protesta señalaron que la permanencia de las casetas es injustificable debido a que la infraestructura ya cumplió su ciclo financiero hace tiempo. Con el plantón del sábado los habitantes buscan presionar una decisión definitiva que ponga fin a la incertidumbre y garantice que el cobro no se reactivará para las categorías uno y dos asegurando que la resistencia civil se mantendrá firme hasta que el Ministerio de Transporte ordene el retiro físico de las talanqueras.