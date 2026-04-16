Olga Burgos ‘La Dama de Hierro’, falleció a sus 92 años en Cartagena

Doña Olga Teresa Burgos Martelo, nació el 17 de junio de 1934, y falleció el 15 de abril de 2026 (92 años) por causas naturales. La mujer se ganó el remoquete de la ‘Dama de Hierro’ debido a todo lo que hizo en la radio colombiana, especialmente en el Caribe.

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Esta adulta mayor de carácter único, con su voz llegó a muchos rincones de la Costa cubriendo festivales, fiestas patronales, elecciones y toda clase de eventos donde se impulsaran las raíces culturales y folclóricas.

En su extenso listado de entrevistas quedaron candidatas y reinas de belleza del orden nacional y local, gobernadores, alcaldes, diputados, reyes vallenatos, bolivarenses, actores festivos, y pare de contar.

Durante 50 años asistió al Festival de la Leyenda Vallenata, donde la Alcaldía de Valledupar la condecoró por su aporte a la cultura de la región.

Olguita Burgos, por su profesionalismo, entrega, y dedicación, deja una huella imborrable en el periodismo costeño. Hoy partió de este mundo pero su legado queda marco en la radio de calidad y contenido de sobra. Paz en su tumba!

*Cortesía Orlando Ramos