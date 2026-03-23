Consejo de Estado pone bajo la lupa a alta funcionaria de la Alcaldía de Tunja

El Consejo de Estado ordenó compulsar copias para investigar a Luzmila Acevedo Galán, actual directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía de Tunja, tras hallar su nombre en un documento oficial dentro del proceso de nulidad contra el alcalde Mikhail Krasnov.

La decisión implica que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación deberán evaluar si existen méritos para abrir investigaciones por una posible conducta irregular, conforme a sus competencias disciplinarias y penales.

El abogado demandante, Marco Antonio Palma Luna, aseguró que «...la Fiscalía y la Procuraduría tendrán que iniciar las investigaciones para que, de manera contundente y con el acervo probatorio, se establezca si la señora Luzmila Acevedo está implicada en alguna conducta sancionable...».

Además, el alto tribunal verificó que la funcionaria continúa en ejercicio de su cargo en la administración municipal, por lo que la compulsa de copias busca esclarecer su eventual responsabilidad dentro del proceso que rodea la legalidad del mandato del alcalde de Tunja.