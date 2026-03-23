Así va La Albarrada de Magangué, la obra que complementará al ‘Malecón de Todos’

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó nuevos detalles sobre el avance de las obras en el sector de La Albarrada, en el municipio de Magangué, intervención que hace parte del ambicioso proyecto del ‘Malecón de Todos’.

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A través de su cuenta en X, el mandatario destacó que esta zona histórica, clave no solo para el municipio sino para la subregión de La Mojana, está siendo objeto de una intervención integral.

“Vamos a devolverle el brillo a un sector histórico”, señaló Arana, al tiempo que explicó que actualmente se adelantan trabajos de remplazo de redes de acueducto, alcantarillado, energía y comunicaciones, como parte de una modernización completa de la infraestructura.

La subterranización de las redes implicará un cambio total que permitirá redescubrir la belleza de las fachadas republicanas que envuelven la historia del municipio.

El gobernador también anunció que próximamente iniciará la instalación de pavimento estampado, lo que contribuirá a mejorar la estética y funcionalidad del espacio público. “La intervención es total”, enfatizó, asegurando que el proyecto busca consolidar este malecón como el más atractivo del país en su tipo.

Un espacio para el encuentro ciudadano y el desarrollo local

La intervención de La Albarrada se integra a una visión más amplia del ‘Malecón de Todos’, proyecto liderado por la Gobernación de Bolívar que busca transformar el frente ribereño de Magangué en un gran escenario para la vida comunitaria.

Según ha explicado el gobernador Yamil Arana Padauí, esta obra no se limita a aspectos técnicos de protección y urbanismo, sino que está concebida como un espacio para el encuentro ciudadano, el fortalecimiento cultural y el impulso económico.

El proyecto contempla la construcción de centros gastronómicos para dinamizar el turismo y apoyar a emprendedores locales, así como canchas deportivas que fomenten la actividad física y la convivencia. Además, incluirá jardines, zonas verdes y senderos peatonales que permitirán a propios y visitantes disfrutar del paisaje a orillas del río Magdalena.

“El Malecón de Todos será un espacio diseñado para la gente”, ha reiterado el mandatario, destacando que la iniciativa busca reconectar a la ciudadanía con su entorno natural y recuperar la relación histórica de la ciudad con el río.

Con esta segunda fase, la Gobernación de Bolívar apunta a consolidar a Magangué como un referente regional, donde el desarrollo urbano se articule con la identidad cultural y el bienestar de sus habitantes, proyectando a la llamada ‘Ciudad de los Ríos’ como un destino clave en el Caribe colombiano.