Volcamiento de tractocamión en el túnel de Sumapaz provoca cierre de la vía Bogotá–Girardot
En el lugar hacen presencia unidades de la Concesión, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Tránsito y Transporte
Autoridades reportaron el volcamiento de un tractocamión en la salida del túnel de Sumapaz, a la altura del kilómetro 42, alrededor de las 8:00 de la mañana.
El incidente provocó el cierre total de la calzada Bogotá–Girardot y del túnel de Sumapaz.
Actualmente, se encuentra habilitado un carril en sentido Bogotá–Girardot exclusivamente para el paso de vehículos livianos y motocicletas. En el lugar hacen presencia unidades de la Concesión, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Tránsito y Transporte, quienes adelantan labores de rescate para liberar a dos personas que quedaron atrapadas tras el accidente.
Medida de pico y placa regional en Bogotá 23 de marzo
- Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
Nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 23 de marzo de 2026:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
- Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...