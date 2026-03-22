Volcamiento de tractocamión en el túnel de Sumapaz provoca cierre de la vía Bogotá–Girardot

Autoridades reportaron el volcamiento de un tractocamión en la salida del túnel de Sumapaz, a la altura del kilómetro 42, alrededor de las 8:00 de la mañana.

El incidente provocó el cierre total de la calzada Bogotá–Girardot y del túnel de Sumapaz.

Actualmente, se encuentra habilitado un carril en sentido Bogotá–Girardot exclusivamente para el paso de vehículos livianos y motocicletas. En el lugar hacen presencia unidades de la Concesión, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Tránsito y Transporte, quienes adelantan labores de rescate para liberar a dos personas que quedaron atrapadas tras el accidente.

Medida de pico y placa regional en Bogotá 23 de marzo

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares con placa terminada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Nueve corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo 23 de marzo de 2026: