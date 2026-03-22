Cortes de luz en Bogotá: barrios de Los Mártires, Puente Aranda y Tunjuelito afectados
La suspensión del servicio corresponde a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
La Alcaldia de Bogotá anuncia cortes de luz durante el domingo 22 de marzo en diferentes barrios de la localidad de Mártires, Puente Aranda y Tunjuelito en Bogotá, suspensiones que corresponden a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.
Barrios en Bogotá con cortes de luz:
Localidad de Los Mártires
Desde las 6:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 15 a carrera 17. Barrio Voto nacional.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 32 a carrera 34. Barrio Pensilvania.
Localidad de Tunjuelito
Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 49 sur a calle 51 sur entre carrera 36 a carrera 38. Barrio Fátima.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...