Cortes de luz en Bogotá: barrios de Los Mártires, Puente Aranda y Tunjuelito afectados

En portada: Adulto mayor revisando los fusibles de su hogar mientras sostiene una vela, ya que la atmosfera está oscura debido a un corte de luz (Cortesía: Getty Images)

La Alcaldia de Bogotá anuncia cortes de luz durante el domingo 22 de marzo en diferentes barrios de la localidad de Mártires, Puente Aranda y Tunjuelito en Bogotá, suspensiones que corresponden a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía.

Barrios en Bogotá con cortes de luz:

Localidad de Los Mártires

Desde las 6:00 a. m. hasta las 12:00 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 15 a carrera 17. Barrio Voto nacional.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 32 a carrera 34. Barrio Pensilvania.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 49 sur a calle 51 sur entre carrera 36 a carrera 38. Barrio Fátima.