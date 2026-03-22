Unidad Cardiovascular de Hospital Julio Méndez anuncia la recuperación de primer paciente pediátrico

Santa Marta

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche continúa ampliando su capacidad de atención en cardiología con la recuperación exitosa del primer paciente pediátrico atendido en su Unidad de Rehabilitación Cardiovascular. Se trata de Óscar David Sánchez Orozco, un niño de 7 años, oriundo de Santa Marta, quien nació con una cardiopatía congénita que comprometía su respiración y su capacidad física.

Hace un mes, el menor fue sometido a una cirugía en una clínica de Bogotá, pero debido a los altos costos de permanencia en esa ciudad, su familia optó por continuar el proceso médico en Santa Marta. En esta unidad, Óscar recibe manejo postquirúrgico y acompañamiento especializado como parte de una rehabilitación integral.

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El proceso es liderado por un equipo interdisciplinario conformado por cardiólogos, terapistas, personal de enfermería y otros profesionales de la salud.