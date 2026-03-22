UNGRD dice que tiene listo plan de $1 billón para reconstrucción de Providencia

Paso del huracán Iota por San Andrés y Providencia. Foto: Getty Images( Thot )

ECONOMÍA

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contempla una inversión estimada de $1,3 billones para corregir fallas en la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, que datan del año 2020 tras el paso del huracán Iota.

Además de enmendar errores, el proyecto contempla construir un hospital de nivel dos, 100 viviendas de interés social y un albergue definitivo, entre otras acciones. Son 64 proyectos y 359 actividades.

“Este documento ya está concertado con la comunidad y pasará a aprobación del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo”, indicó el director general de la UNGRD, Carlos Carrillo.

El Plan se estructura en seis programas:

● Construcción y reconstrucción de viviendas e infraestructura

● Gestión del transporte

● Desarrollo sostenible y gobernanza para el pueblo Raizal

● Servicios ambientales y gestión del riesgo

● Servicios sociales básicos

● Soberanía alimentaria y transformación productiva

También incluye la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva; la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el desarrollo de proyectos de transición energética y otras iniciativas orientadas a la reactivación social y económica de la isla