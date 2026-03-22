Presunto integrante del Clan del Golfo se habría entregado a las autoridades en Montelíbano, Córdoba

Montería

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín, orgánicos de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la seccional de Investigación Criminal y Judicial (SIJÍN) de la Policía Nacional habrían logrado que un presunto integrante del Clan del Golfo se entregara en el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba.

“El hombre realizó su entrega voluntaria ante los uniformados en la vereda La Unión del corregimiento de Tierradentro, luego de 12 años de pertenecer a este grupo armado, en el cual se desempeñaba como comandante de escuadra de la subestructura Javier Yepes Cantero, tal como él mismo lo manifestó”, expresaron las fuerzas militares.

“Adicionalmente, entregó al personal militar y policial un fusil calibre 5.56 milímetros, 241 cartuchos, 4 proveedores y un radio de comunicaciones”, agregó.

Asimismo, las fuerzas militares informaron que “esta persona expresó que su decisión de desertar obedece a la constante presión ejercida por la Fuerza Pública mediante el desarrollo permanente de operaciones en el área donde delinque este grupo ilegal, así como a un profundo anhelo de mejorar sus condiciones de vida y reintegrarse a la sociedad civil bajo la legalidad”.

El hombre fue evacuado de la zona por vía aérea y dejado a disposición del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, “con el fin de iniciar su proceso de readaptación”.