Incautaron dos toneladas de marihuana de Los Triana en Sabaneta, Antioquia

Sabaneta, Antioquia

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron incautadas dos toneladas de marihuana en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá.

El cargamento ilícito era transportado por las vías del departamento de Antioquia mediante un camión y era camuflado en cajas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la droga pertenecía al grupo delincuencial organizado Los Triana y había sido adquirido con la estructura criminal Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, en el departamento del Cauca.

La gran cantidad de marihuana tenía como destino final el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde sería distribuida para fortalecer las economías ilegales de los grupos delincuenciales.

Otros detalles

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó este operativo de la Policía Nacional, calificándolo como un importante logro en la desarticulación de redes criminales y la protección de la población.

“La ofensiva contra el narcotráfico no se detiene. Seguimos actuando con contundencia para proteger a la ciudadanía y cerrar los corredores del delito. Mi reconocimiento a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública, que con valentía y compromiso hacen posible estos resultados”, indicó el ministro Sánchez.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones hacen parte de la estrategia sostenida para combatir el narcotráfico en el país.