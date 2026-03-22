Hombre fue enviado a la cárcel por agredir a su madre en el barrio Paseo de Bolívar

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces con funciones de control de garantías aseguraran en centro carcelario a dos hombres quienes habrían incurrido en eventos de violencia doméstica ocurridos en Cartagena (Bolívar).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Una de las investigaciones se dirige a un hombre de 25 años quien desde mayo de 2024 vendría sometiendo a maltratos físicos, verbales y psicológicos a su compañera sentimental.

Por estos hechos, el procesado fue capturado por la Policía Nacional, el 9 de marzo anterior en el corregimiento de Pasacaballo, jurisdicción de Cartagena.

Por otra parte, en Cartagena fue judicializado un hombre señalado de agredir a su madre, de 45 años. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de marzo en el barrio Paseo Bolívar.

Los abusos, al parecer, habrían ocurrido porque la víctima cuestionó al presunto agresor, por una queja interpuesta por los vecinos quienes lo señalaban de haber hurtado un aviso.

La captura del procesado estuvo a cargo de la Policía Nacional. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar agravada imputado por la fiscalía.