Segunda vuelta presidencial transcurrió en completa normalidad en Bolívar

La Gobernación de Bolívar informa que la jornada correspondiente a la segunda vuelta presidencial se desarrolló con total normalidad, tranquilidad y plenas garantías para la ciudadanía en todo el territorio departamental.

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Durante la jornada fueron instalados en su totalidad los 638 puestos de votación y las 5.355 mesas electorales dispuestas en los 44 municipios y los 2 distritos del departamento, garantizando el acceso de los ciudadanos a este importante ejercicio democrático.

De acuerdo con los reportes entregados por la Fuerza Pública, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los organismos de control y las autoridades departamentales, no se presentaron situaciones que alteraran el normal desarrollo de las elecciones, manteniéndose condiciones de estabilidad y gobernabilidad en todo el territorio bolivarense.

La Gobernación de Bolívar destaca el trabajo articulado entre las instituciones, los organismos de control, las autoridades electorales y la Fuerza Pública, cuyo compromiso permitió garantizar una jornada transparente, segura y en paz.

Asimismo, reconoce el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que participó de manera responsable y respetuosa, fortaleciendo la democracia y la institucionalidad.

Aunque la jornada electoral ha finalizado, el Puesto de Mando Unificado (PMU) continuará activo y en permanente monitoreo de la situación en todo el departamento, con el fin de atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera presentarse y coordinar la respuesta institucional correspondiente.

Finalmente, se invita a todos los bolivarenses a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a recibir los resultados electorales con tranquilidad, respeto y confianza en las instituciones del Estado.