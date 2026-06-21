Yamil Arana llama a la unidad y pide al próximo Presidente apoyar obras estratégicas de Bolívar

Tras ejercer su derecho al voto este domingo en el Colegio Eucarístico de Manga, en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, hizo un llamado a la tranquilidad, la unidad y la reconciliación una vez concluya la jornada electoral.

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El mandatario departamental aseguró que, independientemente de quién resulte elegido como presidente de Colombia, el país deberá enfocarse desde este lunes en resolver los problemas que afectan a los ciudadanos.

“Mañana nos toca resolver los mismos problemas que teníamos antes de la elección. Le pido a la gente tranquilidad y que mañana estemos unidos en torno a un solo propósito: sacar adelante este país y sacar adelante este departamento, sea quien sea el que gane”, expresó.

Arana aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al próximo jefe de Estado, solicitando respaldo para atender las necesidades históricas de Bolívar y avanzar en proyectos clave para el desarrollo de la región.

“Le pido al próximo presidente que mire hacia Bolívar. Tenemos una deuda histórica por resolver con nuestra población. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, pero solos no podemos; necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional”, afirmó.

Entre las prioridades mencionadas por el gobernador se encuentra la conexión vial entre Cartagena y el sur del departamento, una obra que calificó como fundamental para la integración y el crecimiento económico de Bolívar.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo. Tenemos el 70 % de esa vía en construcción, pero nos faltan dos puentes que solamente podremos hacer si el Gobierno Nacional nos ayuda”, señaló.

Asimismo, insistió en la necesidad de ampliar la cobertura de servicios básicos para las comunidades que aún carecen de agua potable y alcantarillado.

“Ayúdennos a llevar agua donde no hay agua potable. Eso es dignidad para nuestra gente. Ayúdennos a llevar alcantarillado y a convertir a Bolívar en un departamento que haga sentir orgullosos a sus habitantes”, concluyó.

Las declaraciones fueron entregadas durante la jornada electoral presidencial de este domingo, en la que miles de bolivarenses acuden a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia.