Cartagena con alta afluencia de votantes y largas filas en puestos de votación

La Misión de Observación Electoral (MOE), regional Cartagena, desarrolla su labor de observación con observadores en 30 puestos de votación, 5 observadores itinerantes que recorren distintas zonas de la ciudad y monitorean el entorno de más puestos de votación y 3 observadores que se encargarán de hacer seguimiento al proceso de escrutinios.

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Con el cierre de varios parques y espacios públicos de la ciudad, la declaración de alerta amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada, y la disposición de 2518 mesas de votación distribuidas en 137 puestos de las 3 localidades para atender a los más de 866.000 votantes, inició la jornada electoral de las elecciones presidenciales segunda vuelta en Cartagena. En general, los observadores pudieron ingresar a los puestos de votación desde las 7:30 a. m., lo que permitió vigilar el proceso de verificación de la identidad de los jurados y presenciar la instalación de las mesas, acción que se llevó a cabo sin irregularidades manifiestas.

Los reportes de la jornada electoral muestran una alta afluencia de votantes desde las primeras horas de apertura de los puestos de votación, lo que refleja un elevado interés ciudadano por participar en una elección altamente competitiva y polarizada. En tanto este escenario se previó desde los comités de seguimiento electoral, las autoridades dispusieron de una amplia movilización institucional para garantizar el acceso al voto, con efectivos de la Policía Metropolitana y de la Armada Nacional desplegados en todos los puestos de votación y un monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado.

Teniendo presencia el 26% de los puestos de votación, los observadores pudieron constatar que: