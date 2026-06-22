Participación electoral del 57,6% en Cartagena

ágil presencia de las autoridades para resolver tensiones en algunos puestos, finalizó la segunda vuelta de la elección presidencial

Para esta elección presidencial la Misión de Observación Electoral (MOE) regional Cartagena, hizo presencia en 55 puestos de votación con observadores permanentes (30) e itinerantes (25 puestos recorridos).

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Incremento de la participación

Teniendo en cuenta los resultados del preconteo, se confirma lo que la MOE regional Cartagena había anticipado en sus pronunciamientos previos: la participación electoral en Cartagena con un 57,6%, registró un incremento frente a la primera vuelta de elección presidencial (48,5%).

Otros datos comparativos permiten concluir lo siguiente:

Si bien se incrementó la participación electoral en Cartagena durante la jornada de votación estuvo por debajo de la participación nacional (63,5%).

Al compararla con los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial del 2022 en Cartagena, se evidencia un incremento, pasando del 48,8% al 57,6%. Este comportamiento representa un avance importante en la dinámica electoral del distrito.

Respuesta eficaz de las autoridades electorales en situaciones de tensión ciudadana y potenciales casos de irregularidades

En términos generales, la organización electoral en Cartagena funcionó de manera adecuada durante la segunda vuelta de la elección de presidencial. La planeación logística prevista para la jornada se ejecutó, en la mayoría de los casos, conforme a lo establecido por la autoridad electoral, lo que permitió el normal desarrollo del proceso de votación en los distintos puestos habilitados en la ciudad.

Algunas situaciones, como la denuncia en la IE Promoción Social de presuntos tarjetones marcados y el desplazamiento de un funcionario en una camioneta que tenía publicidad externa visual de una de las campañas, fueron rápidamente atendidas por la Fiscalía y la Policía Metropolitana, respectivamente, garantizando, en el primera caso, que la votación transcurriera en orden y con garantías para el ejercicio libre del voto, y en el segundo, impidiendo que se vandalizara el vehículo en cuestión y confirmando que no había presencia de material electoral manipulado.

Dinámicas en el proceso de preconteo

Pese a la simplicidad de la mecánica de conteo en estas elecciones, persistieron dificultades que deberán ser revisada en escrutinios, entre estas:

Procesos de nivelación de mesa en el 11% de las mesas observadas. Además, en el 20% de las mesas los testigos electorales solicitaron recuentos físicos de los votos, y en un 11,5% presentaron reclamaciones que quedaron consignadas en el formulario E14.

Presencia de tachaduras y enmendaduras en el 16,1% de los formularios E14 donde se registran los resultados del preconteo.

Otras situaciones reportadas en Pilas con el Voto por parte de la ciudadanía

Durante la jornada, la ciudadanía efectuó reportes en el aplicativo Pilas con el Voto, relatando casos que se pondrán en conocimiento de las autoridades. Estos se agrupan en:

Casos de presunta compra de votos, gestadas al interior de los barrios.

Campañas en redes de transporte de votantes con propaganda durante la jornada electoral.

Presunta entrega de tarjetones marcados en favor de alguna de las campañas en algunas mesas.

Uso de teléfonos celulares por parte de algunos votantes dentro de los cubículos de votación, tanto para realizar llamadas como para tomar fotografías del tarjetón.

Desde la MOE exhortamos a la ciudadanía a confiar en el proceso electoral y mantener un clima de respeto. Nuestro trabajo continúa en la fase de escrutinios donde finalmente se dará validez legal a los resultados electorales.

Agradecemos a los observadores y las observadoras que prestaron sus ojos a la democracia, quienes de manera voluntaria y laboriosa.