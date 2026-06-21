Descartan camioneta con votos marcados en puesto de votación en el sur de Cartagena

Se presentaron algunos desmanes en las afueras del colegio el salvador del sector los olivos del barrio Nelson Mandela en el sur de Cartagena donde esta ubicado un puesto de votación.

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Los ánimos se caldearon cuando una camioneta con un afiche del candidato Abelardo de la Espriella en el vidro trasero, fue abucheada por simpatizantes del candidato Iván Cepeda.

Ante esta situación el Presidente Gustavo Petro trino: “la ciudadanía cartagenera en plena movilización por el cuidado del voto. Encontraron un señor con 121 votos ya marcados por el candidato Abelardo”.

La situación fue desmentida por las autoridades y aclararon que efectivamente al puesto de votación llegó una camioneta con distintivos del candidato de la Espriella pero no fue encontrado material electoral.

Lo que sí confirmaron es que al interior de vehículo viajaba un funcionario de la procuraduría regional el cual al parecer pretendía ingresar al puesto de votación.

Ante la tensa situación con la comunidad la camioneta fue escoltada por la policía al igual que el funcionario del ministerio público.