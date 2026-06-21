Afinia atendiendo impactos de lluvias registradas en algunos departamentos de la región Caribe

Afinia, filial del Grupo EPM, mantiene activo desde el pasado sábado su plan de contingencia especial con el objetivo de asegurar la continuidad y calidad del servicio de energía durantela jornada de segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo 21 de junio en los departamentos donde opera la compañía.

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Como parte del seguimiento operativo, Afinia realizael monitoreo permanente desde el Centro de Operación de Red (COR),desde donde se supervisa en tiempo real el comportamiento del sistema eléctrico y se coordinan las acciones necesarias para atender cualquier eventualidad que pueda afectar el servicio.

Adicionalmente, personal de la empresahace presencia en los Puestosde Mando Unificado (PMU) de cada departamento de su área de influencia, apoyando el seguimiento de la jornada electoraly articulando accionescon las autoridades competentes para mantener la normalidad del suministro de energía en los puestos de votación y centros de escrutinio.

Pese a las lluvias registradas en algunos departamentos de la región Caribe durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, las cuales estuvieron acompañadas de vientosy descargas atmosféricas, se presentaron afectaciones puntuales en la red eléctrica que fueron atendidas de manera oportuna.

En el departamento de Bolívar, los equipos técnicos trabajaron en la normalización del servicio en los municipios de Arjona, María La Baja y Mahates. De igual forma, en el Cesar se registraron afectaciones en la zona rural de Valledupar, mientras que en Magdalena se atendieron interrupciones en sectores rurales de El Banco.

Asimismo, en Córdoba se identificaron y solucionaron eventos en el municipio de Ure, y en el sur de Bolívar se adelantaron maniobrasoperativas que permitieron la recuperación progresiva del servicio en las zonas impactadas.

Gracias a la oportuna intervención de los equipos técnicos, las contingencias fueron superadas en su mayoría,permitiendo el desarrollo normal de la jornada electoral.

Afiniareiteraquemantieneelmonitoreoconstantedelaredeléctricayde las condiciones climáticas durante toda la jornada electoral, con el fin de asegurar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.