Fritz sigue avanzando en el Miami Open: victorioso contra Opelka

En su segunda participación en esta edición del torneo, Taylor Fritz logró una importante victoria frente a Reilly Opelka con parciales de 6-3, 6-4, asegurando su lugar en la siguiente ronda.

Fritz ya había comenzado con buen pie su camino en Miami, luego de imponerse el pasado viernes ante Botic van de Zandschulp, consolidando así una racha positiva en el torneo.

Con este resultado, el estadounidense sigue avanzando con confianza.