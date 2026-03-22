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22 mar 2026 Actualizado 21:15

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Fritz sigue avanzando en el Miami Open: victorioso contra Opelka

El estadounidense Taylor Fritz sigue avanzando con confianza en el Miami Open tras una nueva victoria.

Taylor Fritz. (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

Taylor Fritz. (Photo by Chris Arjoon/Icon Sportswire via Getty Images)

En su segunda participación en esta edición del torneo, Taylor Fritz logró una importante victoria frente a Reilly Opelka con parciales de 6-3, 6-4, asegurando su lugar en la siguiente ronda.

Fritz ya había comenzado con buen pie su camino en Miami, luego de imponerse el pasado viernes ante Botic van de Zandschulp, consolidando así una racha positiva en el torneo.

Con este resultado, el estadounidense sigue avanzando con confianza.

Valeria Araque

Valeria Araque

Corresponsal internacional en Miami, FL. Comunicadora social y periodista, MA en relaciones públicas....

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