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20 mar 2026 Actualizado 23:51

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Más de 900 mil vehículos saldrán de Bogotá en el puente festivo: ¿habrá pico y placa regional?

Más de 900 mil vehículos saldrán de Bogotá en el puente festivo: ¿habrá pico y placa regional? / Camila Díaz

Más de 900 mil vehículos saldrán de Bogotá en el puente festivo: ¿habrá pico y placa regional?
Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

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