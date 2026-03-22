Controles en la Troncal de Occidente buscan proteger vida de ciclistas bolivarenses

En el marco del puente festivo de San José, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar desplegó una jornada de prevención vial dirigida a ciclistas en el kilómetro 96 de la Ruta 9005, con el propósito de reducir la siniestralidad y fomentar una movilidad segura en el departamento.

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La actividad se llevó a cabo en un punto estratégico de alta afluencia de ciclistas (Turbaco), donde uniformados ubicaron áreas de prevención con toda la oferta institucional, orientada a sensibilizar sobre el respeto por las normas de tránsito y la importancia de adoptar comportamientos responsables en la vía.

Durante la intervención, se verificó el uso adecuado de elementos de bioseguridad y se desarrollaron charlas pedagógicas enfocadas en la prevención vial, recordando a los ciclistas la importancia de cumplir las normas y anticipar riesgos en carretera, especialmente en una temporada de alto flujo vehicular como lo es este puente festivo.

Asimismo, se realizaron controles al uso de elementos de protección personal, como el casco y el chaleco reflectivo, fundamentales para mejorar la visibilidad y reducir la probabilidad de lesiones en caso de siniestros viales.

De manera paralela, la campaña fue difundida a través de medios de comunicación locales y nacionales, ampliando el alcance del mensaje preventivo y fortaleciendo la cultura de autocuidado entre los actores viales.

En total, 30 ciclistas fueron sensibilizados durante esta jornada, que hace parte de una campaña institucional liderada por la Policía Nacional en Bolívar.

La capitán Ivonne Díaz Díaz, jefe encargada de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, resaltó la importancia de estas acciones en medio del incremento de movilidad. “Durante este puente festivo de San José, intensificamos nuestras actividades preventivas para proteger la vida de todos los actores viales. Invitamos a los ciclistas a cumplir las normas y a usar siempre sus elementos de protección”, señaló.

Las autoridades anunciaron que continuarán desarrollando este tipo de jornadas en distintos corredores viales del departamento, priorizando puntos críticos, con el objetivo de seguir salvando vidas y fortaleciendo la seguridad vial en Bolívar.