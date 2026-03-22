Capturados con fines de extradición tres supuestos narcotraficantes solicitados por EE. UU.

La Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturó a los presuntos integrantes de una red transnacional de narcotráfico. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta con la Dijín de la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, capturó a los presuntos integrantes de una red transnacional de narcotráfico que habría enviado cargamentos de cocaína en veleros y contenedores de carga a Estados Unidos.

Los detenidos fueron identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón. Todos están siendo solicitados por una corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir, y lavado de activos.

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Según la investigación, dicha red estaría relacionada con estructuras del Clan del Golfo y del ELN, al parecer para transportar los cargamentos de cocaína por las zonas en las que tienen injerencia armada y llevarlos a los puertos y zonas de embarque de Cartagena (Bolívar), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).

Los detenidos están siendo buscados por los delitos de: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir, y lavado de activos. Ampliar Los detenidos están siendo buscados por los delitos de: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir, y lavado de activos. Cerrar

“Zapata Zuluaga, quien sería el principal articulador del entramado ilícito, fue localizado en una lujosa finca de Guatapé (Antioquia), avaluada en más de 8.000 millones de pesos. Entre tanto, Bedoya Pineda fue ubicado en una vivienda del barrio El Poblado de Medellín (Antioquia)”, señaló la Fiscalía.

Durante el operativo de captura fueron incautados dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que darían cuenta de transacciones superiores a los 2.000 millones de pesos.

También se encontraron billetes marcados con claves, los cuales eran usados como “token” para controlar la recepción de los estupefacientes por parte de los contactos internacionales y el retorno de los pagos.