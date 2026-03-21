Policía incautó 71 kilos de cocaína en 1030 tallos de flores artificiales que iban para Turquía

Los caninos entrenados de la Policía Nacional junto con el equipo de expertos antinarcóticos detectaron el alcaloide. Foto: Policía Nacional

Justicia

La Policía Nacional incautó 71 kilos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que tenían como destino la ciudad de Estambul en Turquía.

El operativo se realizó en una bodega de la terminal de carga, donde se halló el alcaloide oculto dentro de 1.030 tallos de flores artificiales, que habían sido modificados con material sintético.

En el procedimiento participaron expertos antinarcóticos y caninos que lograron ubicar la sustancia antes de salir del país.

También se conoció que el cargamento de cocaína representa 177.000 dosis en el mercado ilegal y está valorado en 4,3 millones de dólares.

“Estamos trabajando para cumplirle a Colombia con dignidad y contundencia en contra del narcotráfico; este golpe permite debilitar las rutas, logísticas y economías criminales que a través de diferentes modalidades buscan exportar ilícitos”, señaló el director de antinarcóticos, Brigadier General William Castaño Ramos, quien destacó que este operativo se realizó en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.