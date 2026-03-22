Capturados alias “Kiko” y “Jorge” por narcotráfico, extorsiones y homicidio en el Magdalena

Magdalena

La Policía Nacional capturó por orden judicial a dos hombres señalados de pertenecer a la subestructura “Sergio Antonio Carrascal Gómez”, del Clan del Golfo, en operativos desarrollados en los municipios de El Difícil y Santa Ana, en el departamento del Magdalena. Los detenidos, conocidos con los alias de “Kiko” y “Jorge”, estarían vinculados con actividades relacionadas con narcotráfico, extorsiones y homicidios en esta zona del departamento.

El primer procedimiento se llevó a cabo en zona rural de El Difícil, donde fue capturado alias “Kiko”, requerido por el delito de concierto para delinquir. Durante el operativo, las autoridades le hallaron una motocicleta, un teléfono celular y cerca de dos millones de pesos en efectivo. De acuerdo con las investigaciones, tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años y sería el encargado de coordinar rutas de narcotráfico y microtráfico con injerencia en al menos 17 municipios.

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De manera simultánea, en el municipio de Santa Ana fue capturado alias “Jorge”, señalado de responder por el control criminal en Santa Ana, Pijiño del Carmen y San Zenón. Es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y homicidio. Con estas capturas, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa de esta subestructura y reducir su influencia en las actividades ilícitas que afectan la seguridad en el sur del Magdalena.