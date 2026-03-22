Ataque con explosivo contra patrulla policial en Chinácota, Norte de Santander

Norte de Santander.

En la madrugada de este domingo, 22 de marzo, se registró un ataque con un artefacto explosivo improvisado contra una patrulla de la Policía en el barrio La Palestina, en el municipio de Chinácota.

Según la información conocida, cuatro uniformados que realizaban labores de patrullaje en dos motocicletas fueron blanco de la activación del explosivo al momento de su paso por el sector.

Tras la detonación, dos policías fueron trasladados al hospital local, donde fueron valorados por aturdimiento, sin presentar lesiones de gravedad.

Luego de lo ocurrido, unidades de Técnicos Profesionales de Explosivos se desplazaron al lugar para verificar las condiciones del ataque, mientras que personal de Gestión del Riesgo y Bomberos adelantó inspecciones para descartar afectaciones en viviendas o establecimientos cercanos.

En esta zona del departamento delinque el Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, por lo que las autoridades avanzan en las verificaciones para establecer responsables de esta acción.