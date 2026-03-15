Desde Medellín hasta La Guajira en patines, la historia de Larry patina

Faler Stiven Navarro, conocido en redes sociales como “Larry Patina”, nos acompañó en A Vivir Que Son Dos Días. Su vida cambió tras una lesión en la tibia mientras que patinaba a una velocidad cercana a los 80 km/h. La situación lo dejó frustrado, pero también lo motivó a levantarse y salir de su zona de confort.

Su primera gran travesía fue desde Medellín hasta Necoclí, un recorrido que realizó con un amigo. Después de esa experiencia, decidió continuar con nuevos retos y aventurarse solo en distintos recorridos por el país sobre sus patines.

El impacto de su historia en redes sociales ha sido grande. Muchas personas siguen su recorrido e incluso algunas le han enviado dinero para ayudarle a continuar su viaje. En uno de sus trayectos llegó hasta el Desierto de la Tatacoa, completando cerca de 750 kilómetros, y a partir de allí se propuso alcanzar los 1.000 kilómetros patinando.

Su pasión por los patines nació desde la infancia, cuando tenerlos era muy difícil por las limitaciones económicas. Su esperanza era que su tía encontrara unos en el reciclaje para vendérselos por no más de 5.000 pesos colombianos. Esa experiencia lo motivó a transformar la frustración en un sueño: recorrer Colombia sobre ruedas.

Aunque las carreteras del país no siempre son las más adecuadas para patinar, Larry estudia cada ruta antes de iniciar sus recorridos para encontrar caminos más seguros. Durante sus viajes suele patinar entre 100 y 150 kilómetros diarios, enfrentando el cansancio y el dolor, pero confiando en que la mente puede superar los límites del cuerpo.

Su próximo reto será llegar hasta Ecuador. Para esta nueva travesía se está preparando físicamente y espera comenzar el 15 de junio de 2026, especialmente pensando y preparándose para el exigente paso por Pasto.