Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional 2026

“No hay que tenerle miedo. Ni a los errores ni a la vergüenza”. Con esta afirmación, la actriz colombiana Natalia Reyes marca el tono de una reflexión íntima sobre su trayectoria y su presente profesional, en el marco de su reconocimiento con el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional, que le será entregado durante la edición 65 del Festival de Cine de Cartagena.

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Su mensaje es directo, el crecimiento artístico y personal pasa por asumir el riesgo, equivocarse y seguir adelante. Reyes, quien ha construido una carrera sólida tanto en Colombia como en el ámbito internacional, recibe este reconocimiento como un hito que resume más de dos décadas de trabajo.

“Es un honor gigante, sobre todo en un festival que siento como mi casa, en una ciudad que me adoptó”, afirmó.

Para la actriz, este premio también representa una forma de rendir homenaje a Salvo Basile, figura fundamental en la historia del festival y del cine en Cartagena. El reconocimiento será entregado el 18 de abril en la ceremonia de los Premios India Catalina, en el marco del Festival que se inicia el 14 de abril.

Ese aprendizaje es el que hoy comparte con nuevas generaciones de actores. Frente a la presión por cumplir expectativas o evitar el error, insiste en la importancia de cambiar la perspectiva: “Uno pierde mucho tiempo tratando de no equivocarse. Y en realidad, es ahí donde está el aprendizaje. No hay que tenerle miedo a la vergüenza, porque también es parte del camino”.

Su experiencia trabajando fuera de Colombia también ha estado marcada por desafíos relacionados con la representación. Reyes reconoce que, aunque ha habido avances, persisten estereotipos sobre los personajes latinoamericanos. “Al principio me pedían perfiles muy específicos, acentos determinados. Pero he tratado de mantenerme fiel a lo que soy y mostrar otras posibilidades”, explicó. En ese proceso, destaca una evolución en la industria, donde cada vez más actores latinoamericanos acceden a roles diversos y complejos.

Como embajadora del talento colombiano, Reyes asume su carrera con un sentido de responsabilidad colectiva. “Abrir puertas implica también sostenerlas para que otros puedan pasar”, señaló, subrayando su compromiso con el gremio de actores y actrices del país.

De cara al futuro, la actriz trabaja en el desarrollo de un proyecto personal que conecta con la danza y con Cartagena como escenario. Una idea en construcción que busca integrar cuerpo, movimiento y narrativa desde una estética afrocontemporánea.

En medio de reconocimientos y nuevos retos, Natalia Reyes reitera su postura de avanzar sin miedo. Su mensaje, lejos de ser una consigna abstracta, se sostiene en la experiencia. Equivocarse, exponerse y persistir no son fallas, sino condiciones necesarias para construir una carrera con sentido, concluye.