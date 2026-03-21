Pavimentación de la carrera 81 del barrio Nuevo Paraíso ya alcanza el 60 % de avance

La transformación vial del barrio Nuevo Paraíso sigue avanzando con resultados visibles. La pavimentación de la carrera 81, ejecutada por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del programa Vías para la Felicidad, alcanza un avance cercano al 60 %, consolidándose como una de las intervenciones más importantes para la movilidad y calidad de vida en esta zona del sur de Cartagena.

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A la fecha, ya se han pavimentado más de 500 metros lineales de vía, incluyendo nueve bocacalles, en el tramo comprendido entre las calles 15 y 9. Adicionalmente, los trabajos avanzan en el sector de la calle 6, donde se han ejecutado nuevos tramos de pavimento y se adelantan labores de excavación para continuar con la fundida de concreto rígido.

La obra contempla una intervención integral que incluye pavimento en concreto rígido de alta resistencia, con un espesor de 22 centímetros, así como la construcción de andenes y la adecuación de 19 bocacalles a lo largo del corredor vial. El ancho promedio de la vía es de 4 metros, garantizando mejores condiciones de tránsito para vehículos y peatones.

Obra incluye solución hidráulica e intervención de box culvert de la calle 6

Uno de los componentes clave del proyecto es la solución hidráulica, diseñada a partir de estudios técnicos que permitirán mitigar los históricos problemas de inundación en el sector. La vía contará con un sistema que conducirá adecuadamente las aguas lluvias hacia los canales existentes, optimizando el drenaje y evitando encharcamientos.

Asimismo, en el sector de la calle 6 se adelantan intervenciones sobre un box culvert existente, al que se le realizarán mejoras en seguridad y funcionalidad, incluyendo la adecuación de barandas, aletas y paso peatonal, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la comunidad.

La carrera 81 es la única vía principal del barrio Nuevo Paraíso que faltaba por intervenir. La obra fortalecerá la conexión vial con Fredonia, Las Américas y la avenida Pedro Romero. Además, quedará articulada con la futura vía complementaria del puente La Balsita, que hace parte del Intercambiador de La Carolina.

Comunidad celebra el avance de la obra

El impacto positivo ya se siente entre los habitantes del sector, quienes destacan la importancia de esta intervención tras 40 años de espera.

“Hoy recibimos esto con bastante bastante alegría, ya que son obras de la felicidad y la comunidad está muy contenta con todo este proceso. Gracias a Dios y al alcalde Dumek Turbay que por medio de esa gran visión de ciudad que tiene nos priorizó. La carrera 81 del barrio Nuevo Paraíso por muchos años estuvo en proyecto y ahora va a mejorar la calidad de vida porque pasaremos del polvo y el barro al pavimento digno. Los estudiantes de las Instituciones Educativas de Fredonia y Fe y Alegría también se verán beneficiados”, expresó Edgar Hoyos, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Pantano de Vargas del barrio Nuevo Paraíso.

Con este avance, el programa Vías para la Felicidad continúa saldando deudas históricas en los barrios, llevando desarrollo, conectividad y bienestar a comunidades que durante años esperaron soluciones definitivas.