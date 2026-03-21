Norte de Santander.

En las últimas horas se registró un nuevo desplazamiento masivo en el Catatumbo que obligó a más de 70 familias a salir de sus viviendas en zona rural de Tibú, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se mantienen en este territorio.

La emergencia se presentó en los kilómetros 16, 18, 19 y 20, desde donde se empezaron a desplazar las familias hacia la cabecera municipal.

“Anoche, a partir de las 7 de la noche, empezó a salir gente desplazada de los kilómetros 16, 18, 19 y 20. Ya con esto es el cuarto desplazamiento, debido a los enfrentamientos que existen entre los dos grupos”, explicó Jaime Botero, presidente de Asojuntas del casco urbano.

El temor por los combates y los artefactos explosivos llevó a las comunidades a abandonar sus hogares de manera inmediata.

“Esta gente sale desplazada por temor a que caiga alguna bomba cerquita de ellos. Ayer me comentaba el presidente de la Junta que estaban resguardados en la escuela y en la calle le cayó una bomba”, relató el líder comunal.

Las familias se desplazaron hacia el casco urbano de Tibú, donde fueron atendidas inicialmente por funcionarios de la Alcaldía y líderes sociales, quienes coordinaron su traslado al albergue Papa Francisco.

“Se les prestó toda la colaboración con colchonetas, cobijas, ropa. La comunidad apoyó con comida y agua durante la noche”, indicó Botero.

De acuerdo con el reporte, son más de 200 personas las que han llegado hasta el municipio, con una alta presencia de menores de edad, y no se descarta que la cifra aumente en las próximas horas.

“Creo que hay como unas 70 familias, hay más de 200 personas, muchos niños pequeños. Es posible que en el transcurso del día llegue más gente”, advirtió.

La situación genera preocupación por la capacidad de respuesta institucional frente a una nueva emergencia de este tipo.

“Nos preocupa que de repente nos llegue más población. La Alcaldía en estos momentos no cuenta con recursos ni con otro albergue en condiciones adecuadas, porque hay espacios pero no están acondicionados, no tienen baño ni agua”, señaló.

En medio de la crisis, la comunidad ha respondido con apoyo solidario para atender a los desplazados.

“Aquí nos unimos todos. La gente llegaba con pan, con una cosa, con otra, y las Asojuntas también salieron a buscar comida para esa gente”, puntualizó Botero.