Movilidad, seguridad y temas ambientales marcaron la agenda del Concejo Distrital de Cartagena

En sesión ordinaria, el concejal Emmanuel Vergara solicitó que el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) presente ante el Concejo el plan de manejo vial relacionado con las vías alternas que se están adecuando debido a la construcción del intercambiador de La Carolina.

El cabildante señaló que sectores como Parque Heredia, Ternera y zonas cercanas ya presentan graves congestiones vehiculares, por lo que consideró necesario conocer las medidas que se están implementando para mitigar el impacto en la movilidad.

El concejal David Caballero respaldó la solicitud y propuso citar tanto al director operativo como al director del DATT para que expliquen el plan de movilidad de la ciudad y respondan a las inquietudes del Concejo frente a la situación vial.

Por su parte, la concejal Mónica Villalobos alertó sobre el incremento de la inseguridad en barrios como Los Alpes, La Castellana, El Recreo y Santa Lucía, tras registrarse recientemente un tiroteo en el sector de Los Alpes. En ese sentido, solicitó citar al director de Distriseguridad para que informe sobre las acciones que se están adelantando para fortalecer la seguridad y la instalación de cámaras solicitadas por las comunidades de estos sectores.

El concejal Armando Córdoba también expresó preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad, entre ellos el asesinato de una adulta mayor durante un atraco. El cabildante pidió a las autoridades adoptar medidas más contundentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, solicitó que en el informe del Establecimiento Público Ambiental (EPA) se presenten avances sobre la recuperación de la Ciénaga de la Virgen y la situación actual de los manglares.

Finalmente, el concejal Javier Julio Bejarano insistió en la necesidad de convocar mesas de trabajo para avanzar en la discusión sobre la tarifa diferencial en Transcaribe, un tema que calificó como prioritario para la ciudadanía.

Agenda de sustentación de informes

El secretario del Concejo informó el cronograma de presentación de informes de gestión para la próxima semana. El martes 24 se presentarán los informes del IDER y el IPCC. El miércoles 25 será el turno del DATT, EDURBE y Valorización. El jueves 26 rendirán informe el EPA, Distriseguridad, el Instituto Comunal y Corvivienda. Finalmente, el viernes 27 se presentarán los informes de Talento Humano y de las Alcaldías Locales 1, 2 y 3.