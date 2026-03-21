Mesa de diálogos de paz del Gobierno y CNEB rechazan amenazas de disidencias de ‘Iván Mordisco’

En una declaración conjunta, las delegaciones de paz del Gobierno nacional y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano expresaron su categórico rechazo al comunicado de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en las que restringen el acceso a territorios a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de la OEA y a la Defensoría del Pueblo.

En esta comunicación mencionan la importancia del papel de estos organismos humanitarios dentro del proceso de paz: “Destacamos la participación de la Misión de Verificación de la ONU y de la MAPP-OEA para la construcción de confianza y el desarrollo de los diálogos de paz. En nuestra Mesa, su rol ha sido fundamental para la construcción de acuerdos, como la destrucción de más de 14,5 toneladas de material de guerra entregadas por la CNEB”, mencionan.

Sobre la Defensoría del Pueblo, resaltaron el acompañamiento durante el proceso, “insistiendo en tener como centro de los acuerdos los derechos de las comunidades y de los sectores más afectados por las violencias. Destacamos su más reciente intervención en el área de Piamonte (Cauca), donde la CNEB hizo entrega a la Defensoría del Pueblo y a la MAPP-OEA de un menor de edad reclutado por el Frente Raúl Reyes del grupo armado Estado Mayor de Bloques y Frentes”.

Finalmente, esta mesa de diálogos reiteró el apoyo a los organismos humanitarios y pidió a todas las organizaciones armadas respetar todas las actividades en favor de la paz y la reconciliación: “A los esfuerzos por la paz nadie puede imponerle restricciones amenazantes ni, menos aún, vetar o amenazar a las instituciones que contribuyen de manera decisiva en su consecución”.